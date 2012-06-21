Рада держдуми РФ затвердила склад своєї делегації, яка наступного тижня вирушить до Страсбурга на червневу сесію ПАРЄ. Вона очікувано стане вирішальною для Росії, оскільки першого дня сесії депутати мають ухвалити доповідь, яка забезпечить російській делегації безумовне повернення всіх прав у ПАРЄ.
«Якщо рекомендації регламентного комітету буде ухвалено без винятків, отже буде скасовано обмеження на діяльність національних делегацій в асамблеї, російські депутати й сенатори приїдуть до Страсбурга й увійдуть до зали засідань Палацу Ради Європи», — сказав голова комітету у закордонних справах держдуми Леонід Слуцький.
Москва поки що не оприлюднила поіменного переліку своєї делегації. Відомо лише, що її очолить віцеспікер Петро Толстой. У держдумі натякнули, що до складу делегації введуть і депутатів від окупованого Криму.
Якщо Росія направить до Страсбурга депутатів від Криму, це стане аргументом для деяких депутатів не голосувати за підтвердження повноважень російської делегації, але скільки таких депутатів виявиться у залі, поки що сказати важко. Про це в коментарі «УК» зазначив литовський депутат ПАРЄ, член регламентного комітету Егідіус Варейкіс. Він зауважив: поки що ніхто не знає напевне, чи піде Росія на цей зухвалий крок, проте припустив, що Москва може «так провокувати асамблею».
Згідно зі статутом, ПАРЄ не може диктувати країні, кого саме вводити до складу національної делегації. Регламентний комітет може лише сказати, правильно чи ні скомпоновано делегацію.
«За багато років мого перебування у цьому комітеті траплялося, що ми критикували країну за те, що вона не ввела достатню кількість жінок у делегацію, бували проблеми із представництвом нацменшин», — розповів Егідіус Варейкіс. Він наголосив, що оскільки країни РЄ не визнають Крим частиною російської території, то ПАРЄ «буде вимушена відреагувати, якщо представники Криму прибудуть до Страсбурга у складі делегації РФ».