Члени Асамблеї Ради Європи прийняли резолюцію про поновлення роботи російської делегації в ПАРЄ. Сьогодні РФ подасть заявку на підтвердження повноважень своєї делегації.
«Ми подаємо заявку на підтвердження своїх повноважень», – заявив глава російської делегації, віце-спікер Держдуми Петро Толстой, повідомляє ТАСС.
Парламентська асамблея Ради Європи на нічному засіданні ухвалили резолюція, яка змінює правила ПАРЄ й ускладнює застосування санкцій.
За це рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти – 62, утрималися 10.
«ПАРЄ у стані зомбі в першій ночі відкрила двері агресору. Завтра битва триватиме далі. За санкції, які залишилися серед можливих. Ганьба», – заявив голова української делегації Володимир Ар'єв.
До цього у ПАРЄ відхилили понад 200 українських поправок до резолюції щодо Росії, які мали на меті затягнути процес ухвали.
«За повернення російської делегації 118. Україна, британці, грузини, країни Балтії, поляки були проти. Нас – меншість. Ми не зрадили принципи РЄ, на відміну від тих, хто продав принципи заради грошей, внеску Росії», – зазначила перша заступниця голови Верховної Ради, членкиня української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко.
У ПАРЄ проголосували за зняття обмежень щодо делегації РФ, які були запроваджені у квітні 2014 року. Раніше повідомлялося, що в разі ухвалення закону без поправок, Росія збирається подати заявку на участь у літній сесії асамблеї. До цього документу позитивно ставиться більшість країн-учасниць ПАРЄ. Однак цей закон дозволить Росії провести до асамблеї щонайменше чотирьох санкційних депутатів. Вони зможуть обійти обмеження, запроваджені проти них в ЄС через агресію Росії на сході України.