Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав Росію головною перешкодою на шляху реалізації Мінських домовленостей.
Про це він заявив на слуханнях у Сенаті США, повідомляє "ЄП".
«Росія залишається головною перешкодою на шляху виконання Мінських угод. Україна ж зробила все можливе для виконання домовленостей» – сказав він.
Зокрема, він згадав про ухвалений українською стороною закон про амністію для осіб, які вчинили злочини в рамках конфлікту, а також законодавство, яке передбачало б так званий «особливий статус».
«На жаль, Росія, схоже, зробила усвідомлений вибір на користь збереження статусу кво. Росія продовжує підтримувати свої маріонеткові режими, так звані «народні республіки» Донецька і Луганська, яким немає місця ні за Мінськими угодами, ні за конституційним ладом України» – зазначив Волкер.
За його словами, нещодавнє вкрай провокаційне рішення Росії щодо роздачі російського громадянства українцям на Донбасі створило ще одну серйозну перешкоду для виконання Мінських угод і реінтеграції територій, контрольованих Росією.
«Росія багато що повинна зробити, щоб зупинити свою триваючу агресію проти України, щоб ми мали змогу перейти до інших аспектів повного виконання Мінська» – наголосив він.