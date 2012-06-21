Маріупольський морський торговельний порт був змушений призупинити роботу щодо переробки вантажів аж на дві доби, оскільки судна, які йшли сюди для розвантаження та завантаження, були надовго затримані росіянами для огляду у Керч-Єнікальському каналі. Як повідомили у ВАТ «Маріупольський морський державний торговельний порт», теплохід «Селекта», який ішов до Маріуполя під завантаження слябами, простояв у очікуванні огляду та проходження через канал 38 годин, а потім безпосередньо в морі його зупинили ще на тригодинний огляд. Простій судна «Саузен Бриз», що мав вантажитися глиною, становив 29 годин, теплоходи «Саадет С» та «Тейлвінг» з тієї самої причини прийшли до порту із запізненням відповідно 13 і 12 годин.
На жаль, цими днями зупинка та тривалий догляд російськими військовими торговельних кораблів, що прямують через Азовське море до українського Маріуполя, почастішали і призводять до фінансових втрат власників суден та негативно позначаються на роботі торговельного порту. «Дії з російського боку є неправомірними і порушують основні принципи Конвенції ООН з морського права 1982 року», — підсумували поведінку сусідів у прес-службі Маріупольського морського державного торговельного порту.