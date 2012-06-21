Росія повинна припинити свою брехню і безсердечну кампанію з дезінформації щодо аварії пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом в 2014 році і співпрацювати зі слідством.
Про це в Twitter написав спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
«Росії пора припинити свою брехню навколо збиття MH17 і припинити свою безсердечну кампанію дезінформації. Росія повинна співпрацювати зі слідством і дотримуватися резолюції 2166 РБ ООН (2014 року) і забезпечити, щоб будь-які обвинувачені особи, що знаходяться в даний час в Росії, постали перед правосуддям», – заявив він.