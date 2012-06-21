Двоє офіцерів італійської поліції розкрили злочин десятирічної давності, прогулюючись вуличками у центрі Брюсселя. У районі Саблон, відомому художніми галереями, у вітрині одного з антикварних салонів вони виявили мармурову статую, викрадену в Римі 2011 року.

Карабінери, які працюють у підрозділі римської поліції, що займається злочинами в галузі торгівлі предметами мистецтва і старовини, перебували у Брюсселі для обміну досвідом з колегами. Після завершення робочого дня вони вийшли з Палацу юстиції, де розташований державний суд Бельгії, і вирушили на прогулянку.

У вітрині однієї з антикварних крамниць вони побачили статую чоловіка. Це була фігура без голови в римській тозі. Вона викликала в них професійні підозри. Пильні правоохоронці зробили кілька фотографій і надіслали їх у Рим, щоб колеги порівняли фото із зображеннями викрадених творів мистецтва у поліційній базі даних.

З’ясувалося, що це статуя Togatus — «Людина у тозі», датована І ст. до н.е. Її було викрадено під час археологічних розкопок у Римі десять років тому. Вартість статуї становить 100 тисяч євро. Її вже повернули у власність італійської столиці. Розслідування, як вона потрапила в антикварний магазин Брюсселя, ще триває. Підозри поліції падають на італійського бізнесмена, який скористався вигаданим ім’ям, щоб викупити статую у злодіїв і перепродати її в Бельгії.