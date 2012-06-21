Компанія Apple офіційно представить нову версію iOS 15 на конференції WWDC, яка відбудеться в червні, а розсилка поновлення на iPhone запланована на вересень. Згідно з даними інсайдерів, iOS 15 і її еквівалент для iPadOS 15 міститимуть поновлення кількох основних областей інтерфейсу, включаючи повідомлення.

Про нові подробиці, пов'язані з iOS 15, повідомляє Engadget. Відзначається, що у користувача з'явиться можливість управляти «поведінкою» повідомлень в залежності від того, чим він зайнятий, наприклад, працює або перебуває за кермом.

Також можна буде налаштувати автоматичні відповіді на повідомлення для різних випадків. Швидкий доступ до функції буде представлений в Центрі управління і на екрані блокування.

Інсайдери також стверджують, що Apple оновить месенджер iMessage – з нього хочуть зробити повноцінну соцмережу. Однак які саме зміни чекають месенджер поки не відомо.

Не виключено, що Apple випустить безліч інших оновлень, однак, як і в минулому році, основна увага приділять оновленню найбільш часто використовуваних елементів інтерфейсу.

Раніше стало відомо, які iPhone можна буде оновити до iOS 15. Так, нова версія операційної системи не дістанеться трьом моделям смартфона.

Йдеться про ті ґаджети, які були випущені в 2015-2016 роках. Про це повідомляє MacRumors. Велике оновлення iOS не буде доступне для iPhone 6s, 6s Plus і SE першого покоління. Всі ці смартфони працюють на процесорі А9, які випустили в 2015 році.

Також повідомляється, що оновлення iPadOS 15, прем'єра якої очікується влітку 2021 роки, теж отримають не всі користувачі. Вона не дістанеться планшетів iPad mini 4, Air 2 і iPad 5.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»