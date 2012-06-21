Кілька тисяч років тому велика частина сучасної пустелі Сахара була місцевістю, покритою рослинністю. Вчені реконструювали кліматичну історію, і з'ясували, що Сахара перетворилася на найбільшу на Землі пустелю в результаті періодичних кліматичних змін.

Про це повідомляє видання Nature Geoscience.

Реконструювати клімат древньої Сахари вдалося в результаті аналізу відкладень, отриманих з дна Середземного моря. Йдеться про відкладення, які формувалися в останні 160 тисяч років. У морському мулі, як відзначають дослідники, можна виявити залишки древніх рослин і раковини давно померлих молюсків, на яких збереглися сліди кліматичних умов далекого минулого.



«Періодичні кліматичні зміни, які відповідальні в тому числі і за такі процеси, як перетворення Сахари на пустелю, обумовлені невеликими зрушеннями земної орбіти, а також коливаннями обсягу полярних льодовиків. Ці фактори провокують чергування вологих і посушливих періодів, які визначають клімат Північної Африки», – кажуть автори нового дослідження.



Вчені встановили, що вологі періоди, в які Сахара покривалася рослинністю, зазвичай тривали близько п'яти тисяч років. У такі часи на території Сахари з'являються родючі умови, які охоплюють північ Африки до узбережжя Середземного моря. Кліматичні цикли, як упевнені дослідники, були причиною великих міграцій людей, що жили в районі Сахари.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»