Розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

«Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами», – зазначив очільник уряду.

Президент наголосив, що онлайн-платформа є частиною цифровізації країни та має стати настільки ж ефективним інструментом для організації вакцинації, як і для надання допомоги бізнесам під час локдауну.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна через додаток «Дія», портал «Дія», а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

«Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту», – розповів він.

Глава держави вимагає чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин. Він також порушив питання стосовно того, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19.

«Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість вакцинованих», – сказав Президент.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11 300, а Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що на цей час вже вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них – військові медики.