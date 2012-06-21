Перспективи співпраці між Україною та ВООЗ із протидії поширенню COVID-19 обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і регіональний директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Ганс Клюге, який перебував із візитом у нашій країні.

«Україна повністю підтримує ВООЗ у її зусиллях забезпечити належне тестування та схвалення вакцин і виступає за їх рівномірний розподіл у дусі глобальної солідарності, — цитує слова глави уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. — Оскільки Україна — учасник ініціативи Глобального фонду COVAX, завдяки чому очікуємо необхідну кількість вакцин у першому кварталі наступного року. Водночас ми були б вдячні за допомогу в отриманні певної кількості вакцин якнайшвидше».

Україна розглядає можливість виробництва вакцин із використанням власних фармацевтичних потужностей за умови, що вони відповідатимуть необхідним вимогам компанії-розробника.