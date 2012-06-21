Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
«Розумна шафа» та «Контроль якості повітря» — так називаються спільні проекти, які разом зі студентами науково-навчального інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького реалізовують представники черкаської компанії SPD-Ukraine. Молоді допомагають у цьому викладачі інституту.
Приміром, працюючи над проектом «Розумна шафа», розповідає завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Віталій Дідук, студенти добиваються, аби сейф, який використовують у хімічних лабораторіях, навчально-виробничих цехах та інших приміщеннях, де потрібен контроль предметів, сам контролював наявність чи відсутність тієї чи іншої речі. Коли хтось відкриває шафу, система ідентифікує людину, потім зчитується інформація про те, який предмет взяли, і передається на сервер про всі маніпуляції.
Другий проект пов’язаний із моніторингом якості повітря. Йдеться про дослідження повітря як у приміщенні, так і на відкритій території. Студенти прагнуть, аби проект став корисним жителям міста та області. Він передбачає дослідження якості повітря у різних точках регіону, фіксації результатів на сайті та відкритого доступу до нього. Передбачається, що у певних точках міста будуть регулярно братися заміри повітря на різних висотах. Дані з’являтимуться на карті якості повітря. Також є ідея, щоб кожен житель, який хоче самостійно здійснити заміри, міг одержати доступ до сайту та автоматично додавати до системи результати замірів спеціальним пристроєм.
Над проектами працюють 20 студентів різних курсів.