Стартап, заснований в штаті Канзас, США, обіцяє створити розумні дороги, запровадивши технології 21 століття в саме дорожнє покриття.
Компанія Integrated Roadways хоче замінити звичайний асфальт складними бетонними плитами, які дадуть звичайним дорогам можливість помічати автомобілі і знати, де вони знаходяться, в реальному часі. Знаючи, де знаходяться машини, і з якою швидкістю вони рухаються, дороги можуть теоретично першими відреагувати на можливу аварію і викликати рятувальників. Вони також можуть збирати інформацію про свій стан, попереджати про пробки і радити вибрати водіям більш безпечний і ефективний маршрут.
У Integrated Roadways також говорить, що така система може стати основою для мережі 5G, так як в такому випадку в майбутньому не знадобиться нова інфраструктура, і сигнали можна буде посилати безпосередньо у вбудоване в дорогу оптоволокно.