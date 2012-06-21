Іграшки здаються просто розвагами для дітей, але насправді це не так. Вони надають малюкам можливість учитися, стимулюють розвиток уяви та спонукають до взаємодії з іншими.

Які іграшки обрати у молодшому віці

Найбільшу кількість інформації про навколишній світ ми дізнаємось у ранньому дитинстві. Кожна нова форма, колір, текстура, смак та звук — це досвід, який здобуває малюк через предмети, які його оточують. Чи помічали ви, що саме голосні брязкальця та іграшки контрастних кольорів найбільше подобаються немовлятам? Це пояснюється тим, що вони стимулюють їхній слух та зір.

Підростаючи, діти використовують більше предметів: їхні інтереси розширюються, але вони досі насолоджуються іграшками, якими грались у молодшому віці, знаходячи їм нові ролі. Це відбувається тому, що їхні знання розширились і вони побачили нові можливості. Попри це, їм конче важливо мати ігри для їхнього віку.

У 2-3 роки дитину цікавлять ігри, що допомагають у вивченні об’єктів та причиново-наслідкових зв’язків. Кубики формують дрібну моторику й координацію рук і очей, а сортер вчить поєднувати подібні предмети та запам’ятовувати фігури. Дітей такого віку цікавлять конструктори та пазли, які можна придбати тут. Вони дають змогу дізнатися більше про кольори, форми й допомагають розвинути рухові навички.

Настільні ігри — легкий спосіб виростити ерудита

Після досягнення дошкільного віку надходить час вивчати алфавіт та арифметику — у цьому допомагають настільні ігри й головоломки. Вони в ігровій формі знайомлять дитину з новою інформацією, яка знадобиться їм у школі. Школярам такі іграшки допоможуть доповнити знання та приємно здивувати вчителя, батьків та однокласників ерудицією.

Практикуючи новий матеріал через розваги, діти швидше його засвоюють. Головне — підібрати іграшку, яка подобається малюкові, тоді процеси навчання та гри будуть нерозривно поєднані, а малюк постійно вдосконалюватиме те, чого навчився. Граючись із дитиною, ви не лише сформуєте в неї позитивне ставлення до навчання, а й весело проведете час у сімейному колі та подаруєте їй чудові спогади.