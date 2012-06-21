Рівненщина здобула дві перемоги в конкурсі добору проєктів, які можна реалізовувати коштом Євросоюзу. Щоправда, спочатку ці гроші надійдуть до держбюджету. Серед переможців — проєкт Рівненської агенції регіонального розвитку «Розвиток людського капіталу в агроорганічному секторі економіки», загальний бюджет якого майже 5 мільйонів гривень.

Переміг і проєкт Козинської територіальної громади Дубенського району «Розвиток підприємств у сфері сироваріння у громадах Рівненської та Волинської областей», який має загальний бюджет 23,4 мільйона. Це дасть змогу додатково залучити в область 28,3 мільйона гривень на регіональний розвиток. Рівненська агенція регіонального розвитку — один із партнерів проєкту «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер», який розробляють у Житомирі за програмою «Ефективне управління регіональним розвитком». Цей проєкт також отримає бюджетне фінансування, його загальна вартість — 12 мільйонів.