Розпочався Український індустріальний тиждень. Міністерство економічного розвитку і торгівлі запрошує регіональні бізнес-об’єднання, комерційні підприємства, науково-дослідні установи, громадські організації, представників малого та середнього бізнесу долучитись до проведення Індустріального тижня, який триватиме до 8 червня 2018 року.
У проекті братимуть участь Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька та Черкаська області. У його межах учасники з кожного регіону на своїх майданчиках публічно обговорюють індустріальні можливості області та висловлюють рекомендації з подолання найгостріших перешкод для промислового розвитку.
Український індустріальний тиждень, повідомляє прес-служба відомства, — це серія регіональних заходів, які буде реалізовано за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ за моделлю Європейського індустріального дня (EU Industry Day). Це дає змогу українським компаніям у регіонах продемонструвати їхній потенціал у галузі індустріального розвитку, вибудувати діалог із державними структурами та окреслити можливості співпраці з європейськими партнерами. А органи державної влади отримають якісний зворотний зв’язок для ефективного формування й реалізації промислової політики.