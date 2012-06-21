«Полтавщина індустріальна» — так називався форум, що з ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вперше відбувся в Полтаві. Область — один з найбільших промислових регіонів. Вона реалізувала за рік понад 8% усієї виробленої в країні продукції. Там працюють провідні підприємства машинобудівної, добувної, харчової, легкої промисловості, які взаємодіють зі 102 країнами. У краї активно розвивають нафтогазовий комплекс.
Директор із видобутку та переробки вуглеводнів ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» Олексій Раптанов розповів, що їхнє підприємство активно покращує стан територій, на яких працює. Компанія реалізувала 14 проектів соціального партнерства на загальну суму 11 мільйонів гривень. Вона відремонтувала 23 кілометри доріг, два медичних заклади, п’ять будинків культури. За перший квартал цього року товариство сплатило 22 мільйони гривень рентних платежів.
У Карлівському районі працює перший в Україні приватний індустріальний парк, який дасть громаді 600 нових робочих місць. Про його діяльність розповів генеральний директор ПП «Ланнівський цукровий завод» Олександр Тимоха. За словами керівника, 30% цукру підприємство експортує, що дає йому валюту для подальшого розвитку.
Активно розвиваються на Полтавщині окремі сиро- і молокозаводи, підприємства, що працюють на оборонну промисловість. 2018 рік став початком відродження промисловості, дійшли висновку всі учасники форуму.
— Наші напрацювання й уточнення стануть основою стратегії розвитку промисловості всієї України. Нині з цього приводу є взаєморозуміння із профільним міністерством, особиста підтримка галузі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, — наголосив, коментуючи підсумки форуму, голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.