У гірницьких містах Єнакієве та Горлівка, які тимчасово окуповані проросійськими незаконними збройними формуваннями, «нова влада» вже закрила десяток вугільних шахт — головних годувальниць цих населених пунктів і тисяч місцевих сімей шахтарів. Торік жителям пообіцяли відкрити на базі чотирьох підприємств, які вже не працюють, водовідливні комплекси для відкачування підземних вод. Один з таких об’єктів уже справді працює в Єнакієвому на шахті «Ольховатська», а наступні комплекси планували ввести в експлуатацію на тутешній «Булавинській», а також у Горлівці на зупинених копальнях імені Леніна та імені Калініна.
Тим часом значно швидшими темпами триває брутальне знищення згаданих шахт, обладнання яких демонтують і вивозять на брухт. Як розповідають місцеві жителі — колишні працівники «Булавинської», тут уже вирізали всі кабелі, потім — вентиляцію, а тепер взялися за шахтний копер. Очевидці цього узаконеного грабунку і мародерства свідчать, що ударними темпами перетворюють на брухт механізми і обладнання, які донедавна працювали, не місцеві люди, а «чужі». Саме так відносно політично коректно називають жителі краю прибульців не з космосу, а з Кавказу, окремі уродженці якого активно репрезентують на Донбасі «рускій мір».