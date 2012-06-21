Значна частина госпіталізованих українців із діагнозом COVID-19 потребують кисневої терапії. Медичний кисень та апарати штучної вентиляції легень відіграють ключову роль у їхньому порятунку. Тому держава вживає заходів для забезпечення українських лікарень кисневими концентратами і кисневими балонами. І до цього залучає вітчизняний науковий та виробничий потенціал.

З огляду на нагальність та важливість цього питання для країни віцепрем’єр-міністр Олег Уруський під час одноденної поїздки в Одесу провів предметну розмову про розроблення й виготовлення вітчизняних газифікаторів та концентраторів для забезпечення потреб лікарень киснем із представниками державного підприємства «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод», товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Кріопром». Служба віцепрем’єра інформує, що держпідприємство в кооперації з товариством з огляду на свій виробничий досвід підтвердили можливість виготовлення лінійки вітчизняних газифікаторів об’ємом 3—20 кубометрів.