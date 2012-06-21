Державній службі України з надзвичайних ситуацій було передано 80 нових аварійно-рятувальних машин легкого типу вартістю майже 280 мільйонів гривень, призначених для проведення першочергових рятувальних робіт і ліквідації наслідків ДТП.

«Для рятувальників, які працюють на місці ДТП, вкрай важливо вчасно забезпечити пошук постраждалих та надання їм домедичної допомоги завдяки сучасній професійній техніці. Якраз сьогодні ми передали 80 новеньких аварійно-рятувальних машин легкого типу для ДСНС, створених на базі Ford Ranger», –– прокоментував передачу спецтехніки міністр інфраструктури Владислав Криклій. До кінця року відомство планує передати ДСНС ще 59 аналогічних автомобілів на суму понад 200 тисяч гривень, а також 58 спеціальних аварійно-рятувальних машин середнього типу вартістю близько 337 мільйонів гривень.Міністр підкреслив, що створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП –– один із ключових елементів нової Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, яку нещодавно затвердив уряд.