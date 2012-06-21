Купити новий рюкзак за доступною ціною досить складно. Адже дешеві моделі не витримують мінімального завантаження, а фірмові вироби мають цінник навіть у кілька тисяч гривень. Але є можливість суттєво зекономити, придбавши досить функціональний наплічник за прийнятну ціну.

Потрібно лише знайти відповідний магазин. Наприклад, військторг «Мілітарка» https://militarka.com.ua/ – починаючи з 2005 року пропонує не лише армійську форму, берци та амуніцію, а й зручні рюкзаки за цілком доступною ціною. Працівники магазину можуть дати кілька корисних порад, підберуть потрібну модель.

Який рюкзак обрати у військторзі?

Звичайно, все залежить від потреб. На кожен день для міста чи поїздок на пікнік цілком достатньо невеликого об’єму до 30-35 літрів. Це так звані штурмові або патрульні типи. У магазині «Мілітарка» запропонують великий асортимент таких наплічників. Причому не варто думати, що це тільки камуфляжні, брутальні моделі для вояків. Є чимало продукції в однотонних кольорах, які сподобаються і юнакам, і дівчатам.

Для піших походів на кілька днів знадобиться більш містка модель. У нашому випадку – це рейдові типи рюкзаків на 60 і більше літрів. З таким можна їхати в Карпати й на тиждень, прихопивши всі необхідні речі.

Усі моделі рюкзаків мають дуже цікаву «начинку». Багато відділень, органайзери для дрібниць, часто є окремий відсік для ноутбука, а різноманітні стяжки дозволять повісити зверху непотрібну на даний момент куртку чи кофту.

Дешево – не означає за безцінок

Цінова політика досить приємна для середнього українського гаманця. Рюкзак на кожен день можна придбати в межах 800-1000 гривень, менш місткі моделі – дешевше. Як альтернативу можна розглянути однолямочні варіанти наплічника.

З якістю такого аксесуару теж більш ніж порядок. Адже таке спорядження все ж розраховане на військове використання, де умови можуть бути занадто екстремальними. Тому тканини, фурнітура і навіть нитки мають в 2-3 рази більший запас міцності, а пошив обов’язково дублюється кількома швами.

Чому саме «Мілітарка»?

Ця компанія є українською торговою маркою, яка офіційно працює з 2005 року. За роки діяльності був вироблений головний принцип: речі, спорядження, одяг та взуття повинні бути доступними для українців. Переконатися в цьому дуже просто, варто лише завітати на сайт militarka.com.ua та проглянути ціни на потрібний рюкзак.

А окрім того, в асортименті магазину є величезний вибір інших корисних речей:

♦ військові форми;



♦ взуття для армії, поліції, туризму, риболовлі тощо;



♦ одяг для активного відпочинку та повсякденного носіння.

Є й багато інших цікавих пропозицій. Окрім сайту, в Києві діє мережа магазинів із 4-х торгових точок, завітавши до яких можна обрати необхідні речі безпосередньо оглянувши їх.

Віктор СТРИЖ

для «Урядового кур’єра»