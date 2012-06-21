За чотири місяці (січень-квітень) 2018 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами збільшилося в 1,5 рази — до $ 1,4 млрд в порівнянні з січнем-квітнем 2017 року ($ 968,6 млн). Про це свідчать дані Державної служби статистики.
У квітні від’ємне сальдо склало $ 221,6 млн, тоді як у березні — $ 460 млн, в лютому — $ 457 млн, в січні — $ 284,1 млн.
У січні-квітні 2018 року експорт товарів збільшився на 12,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав $ 15,5 млрд, імпорт — на 15,1% до $ 16,9 млрд.
Нагадаємо, що в 2017 році від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України склало $ 2,6 млрд, тоді як за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $ 540 млн.
Також додамо, що Кабінет міністрів на засіданні в середу, 13 червня, за пропозицією Мінекономрозвитку створив Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.
Завданням Ради є організація роботи консультаційної групи з питань торгівлі та сталого розвитку відповідно до положень Угоди про асоціацію Україна — ЄС з підтримки громадянського суспільства, торгівлі та сталого розвитку.
Крім того, Рада з питань торгівлі та сталого розвитку також повинна забезпечити відбір кандидатів у групу експертів, які працюватимуть над підвищенням ефективності розробки рішень по усуненню можливих законодавчих труднощів в ході імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію Україна — ЄС щодо підтримки торгівлі та сталого розвитку.