8 липня в Києві учасники саміту Україна-ЄС обговорять війну на Донбасі, Угоду про асоціацію з Євросоюзом, а також макрофінансову допомогу Європейського Союзу.
«Є багато тем, за якими нам треба поспілкуватися. Головні стосуватимуться конфлікту на Донбасі, а саме виконання положень Мінських угод, що можна зробити для досягнення політичного вирішення цього питання. Очевидно, що ми також будемо говорити про виконання Угоди про асоціацію, а також про реформи», – сказав глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає « Інтерфакс-Україна».
У Брюсселі чекають від Володимира Зеленського сприяння в прискоренні процесу проведення реформ в деяких секторах.
Мова йде про впровадження верховенства права та боротьби з корупцією, продовження реформ в енергетичному секторі, здійснення реформ ринку і ринку землі, а також в секторі приватизації великих промислових підприємств.
«Ми сподіваємося, що в полі зору президента будуть всі ці питання. Іншим важливим напрямком є імплементація Угоди про асоціацію, де величезний обсяг роботи полягає у приведенні законодавства України у відповідність до законодавства ЄС», – пояснив посол.
У звіті Європейської комісії з торгівлі та інвестицій за 2018 рік йдеться про заборону ввозу української деревної сировини.