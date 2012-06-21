Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Вихід на поверхню підземного трубопроводу був виявлений спільною міжвідомчою групою з числа представників Держприкордонслужби у взаємодії зі співробітниками СБУ та Держфіскальной служби на подвір’ї приватного домогосподарства одного з селищ Новопсковського району Луганщини. Призначалася споруда для незаконного перекачування дизпалива з території РФ в Україну. Вартість лише вилученого під час санкціонованого обшуку товару та обладнання перевищує 500 тисяч гривень.
Встановлено, що для легалізації контрабандного продукту правопорушники укладали фіктивні договори з підприємствами та реалізовували паливо фермерським господарствам в області.
Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, незаконний об'єкт ліквідовано. Треба зазначити, що кримінальний бізнес був поставлений на широку ногу: під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили обладнання для перекачки паливно-мастильних матеріалів, цистерну ємністю 24 куб. м та 15 тисяч літрів дизпалива. До демонтажу підземної комунікації знадобилося залучати фахівців зі спецтехнікою підрозділу Луганського прикордонного загону. Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності.