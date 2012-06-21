У мережі з'явилися нові подробиці про флагманський смартфон Samsung Galaxy Note 10, поки не представленому виробником офіційно. Інформацією поділився профільний ресурс AndroidPolice з посиланням на «обізнані» джерела.
За даними джерела, Galaxy Note 10 позбудеться 3,5-мм роз'єму для навушників, а також апаратних кнопок на зразок кнопки включення, Bixby і регулювання гучності. Кнопки будуть замінені сенсорними областями злегка піднятими над корпусом і / або з текстурою на краях.
Відсутність роз'єму під навушники може дати більше простору для акумулятора, а також спростити загальний дизайн. Фальшиві кнопки обіцяють велику міцність і стійкість до зовнішніх пошкоджень.
Втім, фахівці сприйняли цей слух скептично - надто радикальні такі зміни, тоді як від Samsung Galaxy Note 10 очікується «еволюцію», а не «революцію».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»