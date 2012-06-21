Південнокорейська компанія Samsung має намір випустити бездротовий зарядний пристрій для Galaxy Note 10, потужністю 20 Вт. На сайті Федеральної комісії із зв'язку США (FCC) цей пристрій значиться під кодовим ім'ям EP-N5200. Попередній бездротовий зарядний пристрій мав кодове ім'я EP-P5200 і застосовувався для гаджетів серії S10.
Крім того, в мережі Інтернет з'явилося зображення, на якому зображений стенд Samsung. Фотознімок підтверджує, що потужність майбутнього бездротового пристрою досягає позначки в 20 Вт. Однак невідомо, чи буде ця функція інтегрована в Galaxy Note 10.
Що стосується майбутніх пристроїв серії Note 10, то відомо про підготовку мінімум двох моделей різного розміру. Мова йде про стандартний варіант з 6,4-дюймовим дисплеєм, а також про версії з діагоналлю екрана в 6,7 дюйма. Раніше повідомлялося про те, що Samsung буде використовувати дисплеї Infinity-O з отвором для фронтальної камери. Однак на цей раз камеру планують розмістити в центральній частині, а сам дисплей буде обрамлений тонкими рамками.
Очікується, що нові пристрої серії Note отримають потрійну основну камеру з датчиком ToF, а також акумуляторну батарею ємністю 4170 мА •год. Не виключено, що один з нових гаджетів буде підтримувати роботу в мережах зв'язку п'ятого покоління (5G). Офіційна презентація нових Galaxy Note 10 має відбутися 7 серпня, де і будуть розкриті всі технічні характеристики.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»