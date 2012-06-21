Південнокорейська компанія Samsung оголосила про те, що не стане в цьому році випускати нові смартфони лінійки Galaxy Note.

Про це розповів генеральний директор Samsung Electronics Дон Чжин Ко (Dong-jin Koh) на 52-річному зібранні акціонерів. Раніше в мережі говорили про те, що Samsung повністю скасує серію Galaxy Note. Однак представник технологічного гіганта запевнив, що повністю відмовлятися від цієї серії в планах у компанії не було.

Він також повідомив про те, коли варто чекати новинок Galaxy Note. «Ми не відмовляємося від випуску нових продуктів Galaxy Note. Змінюється графік, але з наступного року ми готуємося продовжити лінійку», – запевнив фанатів бренду президент Samsung Electronics Дон Чжин Ко.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»

