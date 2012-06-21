Samsung анонсувала у своєму Twitter флагманський смартфон із шістьма камерами, в одній з яких буде датчик зображення на 200 Мп.

З тізера Samsung стає зрозуміло, що в смартфоні буде головний датчик на 200 Мп в системі камер. Також в рекламі показується фронтальна камера з двох модулів. Всього камер буде шість. Ще в ролику миготить процесор Samsung Exynos. Натяк на те, що в поєднанні все це повинно давати відмінні фото.

Поки неясно, в якому смартфоні це все буде реалізовано. Ходять чутки, що в 2021 році чергового Galaxy Note вийде. Журналісти припустили, що Samsung може мати на увазі Galaxy Z Fold3. Його реліз очікується влітку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»