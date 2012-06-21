Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції стосовно Росії не будуть скасовані до повернення Криму Україні.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Ми обговорювали процес щодо суверенітету України та його відновлення, говорили про Донецьк і Луганськ. На жаль, не досягнуто останнім часом прогресу. Санкції не скасовуються, доки Крим не повернеться в Україну», – сказала Меркель на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у вівторок у Берліні.
Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, канцлер ФРН зазначила, що йдеться не про посилення санкцій, а про їх збереження.
«Ми вважаємо, що Рада Європи має досягти єдності й ухвалити це єдиним голосуванням», – сказала Меркель.