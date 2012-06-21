Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що в Україні не слід використовувати слово "Донбас" для позначення територій Донецької та Луганської областей.

Про це він заявив на форумі "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур", який транслюється в Facebook, передає РБК-Україна.

"Словосполучення "Донбас" не існує ні в одному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією... – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна" - ми пам'ятаємо всі ці репліки, які були", – зазначив Данілов.

За його словами, в цьому плані слід дотримуватися українських нормативно-правових документів, в яких є чіткі географічні назви – території Донецької та Луганської областей.

"Ніякого Донбасу не існує, тому що це той наратив, який нам нав'язує РФ ... потім вони будуть говорити про Галичину та інші речі – це дуже небезпечні речі, коли ми починаємо використовувати такі синоніми", – додав Данілов.