Сенат США затвердив кандидатуру досвідченого дипломата Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря США.

Він склав присягу і заступив на посаду 26 січня, повідомляє Голос Америки.

Раніше, в адміністрації колишнього президента США Барака Обами Блінкен обіймав другу за значенням посаду в Держдепі.

Як повідомлялося, під час слухань в Комітеті Сенату з міжнародних відносин минулого тижня, Блінкен озвучив свої пріоритети у політиці щодо України і, зокрема виступив за надання оборонної допомоги країні.

«Я підтримую надання Україні оборонної допомоги», – заявив дипломат під час сенатських слухань у вівторок, 19 січня.

Саме американська допомога свого часу дала можливість українському війську посилити позицію України у війні на сході, – переконаний Блінкен.

«Я дуже підтримую, щоб продовжити забезпечення України ... програмою з тренування. На мою думку, це справді був успіх, коли впродовж кількох адміністрацій ми змогли ефективно тренувати і допомагати їм різними способами, і українці досягнули істотної поступу у спроможності протистояти агресії яка іде від Росії», – зазначив Ентоні Блінкен.

Дипломат також наголосив, що, окрім зовнішньої загрози, Україна має серйозні внутрішні виклики.

«Якщо загрозою України ззовні є Росія, то її внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну. І ми повинні допомогти українцям з цим також справитись, тому що навіть якщо ми успішно триматимемо Росією на відстані, але загроза всередині продовжуватиметься, їм буде дуже важко збудувати життєздатну демократію», – зазначив номінований на посаду Держсекретаря США Блінкен.