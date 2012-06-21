У 2017 році доходи обсягом понад мільйон гривень задекларували 4063 українці, про що повідомляє Державна фіскальна служба. Порівняно з 2016 роком кількість гривневих мільйонерів у країні зросла на 559 осіб.
«Один громадянин задекларував дохід понад мільярд гривень», — каже виконуючий обов’язки голови ДФС Мирослав Продан. Наймолодшому мільйонеру, що задекларував доходи, виповнилося сім років, найстаршому — 99.
Найчастіше свої статки українські мільйонери отримували у вигляді «інших доходів»: відсотків на депозитах, дивідендів тощо — загалом на 9,8 мільярда гривень. Іноземних доходів було отримано на 6,2 мільярда гривень. На операціях з продажу чи обміну рухомого та нерухомого майна мільйонери заробили 3,6 мільярда гривень, успадкували 2,5 мільярда.
Середньостатистичний річний прибуток нашого мільйонера становить 8,2 мільйона гривень. Майже 44% мільйонерів проживають у Києві — 1816 осіб. Серед лідерів Харківська область — 299, Дніпропетровська — 269, Київська — 275 та Одеська — 207 осіб.