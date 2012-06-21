Останнім часом вчені фіксують помітне падіння середнього рівня IQ. Такі висновки оприлюднили фахівці з Центру економічних досліджень Рагнара Фріша.
Як відзначають вчені, показники коефіцієнта IQ почали знижуватися протягом останнього десятиліття. Експерти вважають, що «зворотний ефект Флінна» може бути спровокований безліччю різних факторів, серед яких і зміни в системі освіти або вплив з боку ЗМІ. У рамках нового дослідження вчені вивчили і порівняли дані за різні роки.
Хоча скорочення рівня IQ не є значним, така динаміка зберігається вже тривалий час, тому викликає певне занепокоєння. Дати конкретне визначення цьому феномену представники наукового світу поки не можуть. Серед ключових чинників такої ситуації фахівці виділяють міграції, зниження якості освіти в навчальних закладах. Не останнє місце займають погане здоров’я громадян та культура харчування.