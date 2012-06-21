Уже на своєму другому старті нинішнього сезону він показав результат 8,01 м зі стрибків у довжину, повідомляє ГС "Легка атлетика України" (ФЛАУ) на офіційному сайті.

Попередні півтора роки стали справжнім випробуванням для Никифорова. Запалення легень, скасування більшості змагань через пандемію коронавірусу… Все це призвело до того, що атлету з тренером довелося докласти немало зусиль для того, щоб до сезону-2021 підійти не лише у чудовій фізичній, але ще й у психологічній формі. І, схоже, з обома завданнями вони впоралися.

На першому турнірі сезону – «Різдвяних стартах» у Києві – Никифоров виграв з результатом 7,92 м. Тоді він говорив про те, що це, як для початку, непогано. «Сергій шукає турніри, на яких міг би виступити, показати високий результат і виконати норматив на чемпіонат Європи у приміщенні. При цьому акцент він робить на арени, в яких жорстке покриття. Одна з таких якраз у Стамбулі», – розповідав головний тренер збірної України з легкої атлетики Вячеслав Тиртишник.

У Стамбулі Никифоров почав змагання зі спроби на 7,84 м, а вже у третій приземлився на позначці 8,01 м і ще на кілька кроків наблизився до нормативу на чемпіонат Європи у приміщенні. Нагадаємо, той становить 8,05 м.

У Стамбулі також виступала українка Олена Радюк-Кючук. Вона перемогла з бігу на 200 метрів (24,74 с) та фінішувала другою на дистанції 400 метрів (55,89 с).