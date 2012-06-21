На шахті «Золоте» держпідприємства «Первомайськвугілля» стався прорив шахтних вод – приплив води збільшився до двох тисяч кубометрів на годину. Ситуацію спровокувала зупинка робіт на шахтах «Первомайська» і «Голубівська», які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області, а також шахти «Родіна». Всі ці об’єкти гідравлічно пов’язані. Прорив рудничних вод стався до мережі діючих підземних виробок шахти «Золоте». Також було затоплено камери центральної підземної підстанції та головного водовідливу горизонту 775 м. Роботи з видобутку вугілля та проходження гірничих виробок зупинили. З метою недопущення загрози життю та здоров’ю персоналу підприємства, була проведена екстрена евакуація 62 осіб.
Для ліквідації наслідків підтоплення шахти у облдержадміністрації оперативно проведено засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Як повідомляє прес-служба обласної військово-цивільної адміністрації, наразі силами гірничо-рятувальних підрозділів проводяться роботи відповідно до плану ліквідації аварій: ізоляція гірничих виробок, у яких припинилося провітрювання, ведеться контроль газової обстановки та повітря розподілення, а також встановлені датчики контролю рівня води та метану. Також на підприємстві вугільної промисловості тривають ремонтні роботи для залучення додаткової системи водовідведення. Вживаються заходи для прискорення закупівлі обладнання для посилення водовідливного комплексу шахти.
Як вже повідомляв «Урядовий кур’єр», наявних потужностей шахти «Золоте» не вистачає для відкачування такого обсягу води. 25 квітня поточного року Уряд виділив 131 мільйон гривень на ліквідацію затоплення шахт Луганщини.