Вже декілька діб шахти Лисичанська і Первомайська перебувають без електроенергії. Шестеро гірників на шахті «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» протестують на горизонті 700 метрів, відмовляються виїжджати на поверхню, допоки проблему не розв’яжуть.
«Керівники вугільних підприємств мають пояснити, чому вони своєчасно не уклали договори на постачання електроенергії», — коментує ситуацію директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Сурай.
За його словами, державні вугледобувні підприємства не мають договорів про постачання електроенергії на обладнання, яке забезпечує життєдіяльність шахт ДП «Первомайськвугілля» і ПрАТ «Лисичанськвугілля». Три місяці підприємства користувалися послугами «постачальника останньої надії», потім заборгованість перед ним погасили з резервного фонду. Але ж вуглярі не сплачують за електроенергію, тому постачальники не хочуть з ними працювати.
Відтак днями на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій затверджено звернення до центральних органів влади, інформували Прем’єр-міністра, а також Міністерство палива та енергетики. Облдержадміністрація звернулася до уряду, щоб упередити надзвичайну ситуацію, наслідки якої доведеться врегульовувати нестандартно.
«Ситуація погіршувалася, тому ми заявили про заборону на відключення електроенергії. Проте відключення почалися. Щоправда, саме на шахті «Гірська» цього не сталося, знайшли тимчасове технічне рішення. І тепер обладнання життєзабезпечення шахти працює — відкачує воду і вентилює. Протест шахтарів, керівника дільниці та профспілкового лідера на шахті «Гірська» попереджують відключення електроенергії, щоб не було навіть таких намірів, — каже Віталій Сурай. — Але наше технічне рішення тимчасове. Питання треба вирішувати системно».
Він висловив надію, що урядова комісія, яка зараз вивчає ситуацію в Станиці Луганській, зверне увагу і на проблеми з вугільним об’єднанням. Бо проблема щодо забезпечення вугільних підприємств електроенергією — загальнодержавна. Такі само проблеми в гірників «Селідоввугілля» в Донецькій області та у шахтарів на Львівщині й Волині.
«Потрібно виробляти комплексне рішення. Нині безкоштовної електроенергії на ринку за законом немає. Слід знаходити шляхи вирішення питання — або дотувати, або створювати окремі програми. Тут потрібен загальнодержавний підхід», — переконаний фахівець.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»