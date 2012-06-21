На рахунки ПАТ «Лисичанськвугілля» та ДП «Первомайськвугілля» перераховано кошти в сумі 48,263 мільйона і 51,041 мільйона гривень відповідно. Про це повідомив на власній сторінці у Фейсбуці голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз. Ці гроші спрямовано на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств Луганщини.
«Щойно з директором шахти «Золота» Михайлом Беліцьким обговорювали питання заборгованості Міністерства енергетики перед шахтарями. Я вважав, що воно традиційно зависне. Але ж ні! Завдяки зусиллям незалежних шахтарських профспілок, обласної влади питання вирішено! На щастя, гірників почули. Тепер можна спокійно готуватися до святкування Дня шахтаря і Дня міста Золоте», — повідомляє керівник військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтин Ільченко.
Нагальне питання виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств Луганщини вдалося вирішити завдяки скоординованій роботі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, профільного комітету Верховної Ради України та Луганської обласної державної адміністрації.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»