В ході селекторної наради з забезпечення діяльності вугільної промисловості на державних шахтах, презентовано проект, який розробили фахівці обласної адміністрації. Його основна мета – модернізація та виведення вугільної промисловості області з дефіциту в профіцит, що забезпечить достатні надходження до обласного бюджету для повного самофінансування регіону.
«Перший крок – виділення урядом на державне підприємство «Первомайськвугілля» майже 270 мільйонів гривень на реструктуризацію. Затвердження зазначеного інвестиційного проекту відбудеться на найближчому засіданні уряду. Тримаймо кулаки!», – пише на своїй сторінці у Фейсбук заступник голови ОДА Юрій Клименко.
В краї вірять в успіх проекту, адже основні завдання, які ставить держава - це нарощування потужностей здобування вугілля. З цією метою має відбутися переоснащення вугільних підприємств.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»