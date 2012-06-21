«Ми щасливі!» — так двома словами можна узагальнити заходи, що відбувалися протягом вихідних в Ужгороді. Діти, які разом з батьками відвідали урочистості з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, ставали їх активними учасниками. Вони показували свої вміння в різних видах мистецтв, розважалися і знаходили нових друзів.
Святкова програма розпочалася з «Мирного кварталу», в якому відбувалися майстер-класи з виготовлення книжкових закладок, виробів із пластиліну, брелоків, світловідбивних елементів одягу тощо. Про те, як надавати невідкладну допомогу, дізнавалися від Ужгородської міської організації Товариства Червоного Хреста України. Майстри живопису допомагали юним освоювати секрети художньої творчості під час пленеру «Щасливе дитинство», що відбувся на березі Ужа. Наймолодші — вихованці дитсадків показали вміння в пісенно-танцювальному конкурсі «До-ре-мі-фа-солька». А відбитками дитячих долоньок було відтворено велику карту України.
Найрозумнішим школярам — переможцям усеукраїнських предметних олімпіад, а також конкурсів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук Ужгородський міський голова Богдан Андріїв вручив відзнаки і грошові винагороди.
У місті на самому кордоні з Європейським Союзом віддали належне прагненням України ввійти до цього співтовариства. Зокрема, художнє, танцювально-пісенне представлення країн Європи відбулося в концерті школярів «Європейський вернісаж». Виставка «Калейдоскоп країн-сусідів» представила символіку різних європейських держав, а також їхній національний одяг. Можна було спробувати страви, які готують у різних країнах Європи.
Наприкінці дводенних заходів гучними аплодисментами сотень глядачів на березі Ужа відлунював виступ студії сучасного танцю «Бліц». Цей колектив нещодавно привіз дев’ять золотих і дві срібні нагороди з чемпіонату світу IDF, який проходив у Хорватії, а також із міжнародного чемпіонату AFC Dance Cup у Словаччині. Усі найкращі номери «Бліц» показав на сцені, ще раз довівши свою непереможну майстерність.