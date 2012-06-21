Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Ще десять жителів Донеччини — власників зруйнованого житла під час обстрілів чи бойових дій гібридної війни отримають грошову компенсацію на загальну суму три мільйони гривень. Люди прифронтового краю, чиї оселі випадково чи зумисне стали мішенями для гармат та мінометів, мешкають у Авдіївці (троє потерпілих), в селищі Зайцеве, селах Миколаївка і Опитне (по двоє), та у селі Водяне.

Грошова компенсація за зруйноване війною житло стала реальністю завдяки спільній відповідній роботі, яку проводять Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Донецька обласна державна адміністрація. Рішення про виплату відшкодування після ретельно вивчення ситуації приймає спеціальна комісія, перші засідання якої відбулися 18 листопада. Як повідомляв «Урядовий кур’єр», тоді за його підсумками компенсацію за руйнування житлових будинків виділили для 9 жителів Донецької і 8 Луганської областей.