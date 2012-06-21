Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»



Як повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку, днями приватизовано ще два об’єкти, які раніше належали ДП «Укрспирт». Це Марилівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (так працівники галузі називають спиртозавод), початкова вартість якого під час аукціону зросла у 2,2 раза – з 55 млн грн до 120. Аналогічний об’єкт, Козлівський завод, пішов з молотка за 59 млн замість стартових 37,6.

Загалом за місяць продано вісім об’єктів власності «Укрспирту» загальною вартістю понад 447 млн грн, наголошують у міністерстві. Варто зауважити, що про побудову нових, сучасних приватних заводів замість зношених (а подекуди й розкрадених) державних підприємств поки не йдеться.