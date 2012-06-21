Всесвітньо популярний серіал «Гра престолів» розширять ще на три спін-офф, крім запланованого на 2022 рік проєкту «Будинок дракона». Про це стало відомо 18 березня.

Так, перша гілка «Грипрестолів», яка отримала назву «Дев'ять плавань» (The 9 Voyages), розповість шанувальникам всесвіту про морські пригоди Корліс Веларіона. Цей же персонаж з'явиться і в «Будинку дракона», тому сюжети перетнуться. Ймовірно, в серіалі розкажуть про молодість героя. Місце шоураннер проєкту займе творець «Риму» Бруно Хеллер.

Другий спін-офф на сьогоднішній день має робочу назву «Десять тисяч кораблів» (10,000 Ships). Ключовою героїнею серіалу буде королева ройнарів Німера – після поразки у ройнаро-валірійскій війні вона очолила похід свого народу на південь Вестероса.

За даними The Hollywood Reporter, третій проєкт, ймовірно, назвуть «Блошиним Дном» (Flea Bottom). Його сюжет розгортатиметься в трущобному кварталі Королівської Гавані. При цьому подробиці не розкриваються, але в списку дійових осіб заявляються Джендрі Баратеон і Давос Сіворт.

Раніше стало відомо, що автор «Гри престолів» Джордж Мартін призначений сценаристом нового серіалу від кабельного телеканалу HBO. Нагадаємо, що саме він екранізував книги письменника.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»