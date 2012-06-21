Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

В офтальмології обласної лікарні, яку було вирішено перепрофілювати для лікування пацієнтів з GOVID-19,запрацювало відновлене приймальне відділення, де проводитиметься розподілення доставлених хворих. Окрім звичної косметики тут облаштували спеціальний пандус для перевезення пацієнтів, подбали про зручності для роботи медперсоналу і вже з другої половини дня понеділка працівники екстреної допомоги мають можливість доставляти сюди ковідних хворих.

Ще раніше, як розповів заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух, обласна лікарня, яка законтрактована з НСЗУ на лікування хворих на коронавірус, отримала необхідне фінансування і на ці кошти було закуплено медикаменти та засоби індивідуального захисту. За його словами, на даний момент перепрофільоване офтальмологічне відділення може прийняти на лікування до 60 ковідних пацієнтів.

У найближчих планах, після завершення ремонту першого й третього поверхів, кількість ліжко-місць у відділенні довести до 150—160.