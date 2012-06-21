Станом на 23 травня посів ярих зернових та зернобобових культур завершили Донецька, Закарпатська та Львівська області. Днями раніше завершила сівбу ярих зернових Кіровоградська область, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
В цілому ярі зернові та зернобобові культури (з кукурудзою) посіяні на площі 6,9 млн га (95% від прогнозних 7,4 млн га). В тому числі:
– ранні ярі зернові посіяні на площі 2,3 млн га (96%): пшениці – 167 тис. га, або 95%, ячменю – 1,5 млн га, або 96%, вівса – 190 тис. га, або 93% та гороху – 418 тис. га, або 99%;
– кукурудза на зерно посіяна на площі 4,4 млн га (96%);
– гречка – на 75 тис. га або 50%;
– просо – на 34 тис. га (60%).
Продовжується посів цукрових буряків. Їх вже посіяно на площі 280 тис га (94%), соняшника – на 5,5 млн га (99%) та сої – на 1,6 млн га (83%).
Для проведення комплексу весняно-польових робіт передбачається використати 995 тис. тонн поживних речовин мінеральних добрив. Між тим, за оперативними даними областей станом на 18 травня 2018 року, з урахуванням перехідних залишків, сільськогосподарськими підприємствами було придбано 1,1 млн тонн поживних речовин мінеральних добрив або 113% до заявки. Мабуть, аграрії, налякані невизначеною перспективою на ринку мінеральних добрив, вирішили запастися ними заздалегідь з розрахунком на сівбу озимих.