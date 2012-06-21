Ситуація на східному кордоні України, який, по суті, є східним кордоном Європи, має залишатися на світовому порядку денному. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з послами Політико-безпекового комітету Європейського Союзу — органу, який формує безпекову та оборонну політику Європи. Учора делегація побувала на Донбасі, зокрема у місті Торецьк, розташованому поблизу лінії розмежування. «Важливо не тільки прочитати новини, а відчути атмосферу, проблеми, наслідки агресії Російської Федерації щодо суверенної країни. Українські воїни мужньо захищають східний кордон України, а ми його називаємо східним кордоном Європи. Ви бачили, скільки горя, втрат несе зброя Росії в Україні», — сказав у розмові з послами Володимир Гройсман. За його словами, політикам та чиновникам важливо відчувати те, що відбувається у зоні конфлікту.
«Це має залишатися у нас на порядку денному, оскільки це надсерйозні виклики не тільки для України, а й для всього демократичного світу», — цитує Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. За його словами, Україна у співпраці з міжнародними партнерами робить усе можливе для подолання цього виклику й одночасно впроваджує системні внутрішні реформи. «Стільки завдань одночасно виконувати складно, прогрес різний, але країна змінюється, є можливості економічного зростання, стабілізації економічних процесів», — запевнив Володимир Гройсман.