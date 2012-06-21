Підготовка офіцерського складу в новій системі професійної військової освіти (L-курси) передбачатиме обов’язкове тестування вступників на визначення рівня володіння англійською мовою. Це один із головних аспектів досягнення взаємосумісності зі структурами НАТО.

У Міноборони опрацьовано новий орієнтовний каталог військових посад офіцерів і сержантів, де визначено вимоги з базової освіти, рівня військової освіти та володіння іноземною мовою. Для тих, хто володіє мовою на достатньому рівні, передбачено організацію викладання на курсах професійної військової освіти виключно англійською. Це відкриває широкі можливості для участі у міжнародних місіях і навчання за кордоном, повідомляє пресслужба Міноборони.

Для вдосконалення системи військової освіти й підготовки кадрів застосовують нові кваліфікаційні вимоги до рівнів володіння іноземною мовою офіцерами, сержантами й старшинами, запроваджується єдина навчальна програма «Іноземна мова» у військових ВНЗ Мін­оборони та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.