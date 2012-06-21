Сучасний спосіб боротьби з лісовими шкідниками незабаром використовуватимуть у Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Тут розпочали впроваджувати систему лісопатологічного моніторингу осередків шкідників і хвороб, в основу якої закладено звичайний смартфон.
За словами начальника відділу лісового господарства Сумського ОУЛМГ Анатолія Омельченка, ноу-хау запропонували фахівці Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист» і науково-дослідного інституту лісового господарства і агромеліорації ім. Г. М. Висоцького.
Спершу фахівці інституту розробили електронну карту державного лісового фонду Сумщини, виокремивши виділи, квартальні просіки, інші характерні особливості лісових масивів, а потім створили банк даних осередків і шкідників лісу.
Програма функціонуватиме на основі звичайного смартфона. Нею користуватимуться майстри, лісничі, інженери з охорони та захисту лісу, головні лісничі господарств.
У разі виявлення осередків шкідників чи хвороб той чи той фахівець за допомогою смартфона оперативно передаватиме електронну інформацію на відповідну адресу фахівців обласного управління, Державного лісового агентства, лісопатологів для швидкого реагування.
На території Сумщини така система моніторингу запрацює невдовзі, а згодом її запровадять в інших регіонах України.