Започаткований київськими школярами проект екологічно-освітнього конкурсу «Компола», підтриманий міністерствами природи та освіти, знаходить втілення й на Черкащині. Його основна мета — дати додатковий поштовх та ресурс українським школам для розвитку екологічної грамотності учнів, допомогти школярам отримати практичні навички, а не суто теоретичну інформацію. Завдяки проекту 200 шкіл України отримають компостери для переробки харчових відходів. Серед переможців конкурсу — навчальні заклади з усієї України і навіть прифронтових Луганської та Донецької областей. Так, компостер отримають 12 шкіл-інтернатів, 22 опорні школи, 1 спеціалізована школа для дітей з особливими потребами та 165 загальноосвітніх шкіл.
На Черкащині спеціальні компостери для переробки харчових відходів будуть встановлені у десяти школах. Контейнери, в яких відходи внаслідок переробки мікроорганізмами перетворюються на біогумус втановлять зокрема в їдальнях навчальних закладів Золотоноші, Сміли, Умані, Канева, Черкас, Маньківки та Жашкова.
Проект уже реалізований у 32 навчальних закладах України.