Міністерство освіти і науки чітко вкладається у графік друку підручників — усі книжки доставлять на обласні бази до 15 серпня. Місцеві органи управління освітою зобов’язані доправити підручники до закладів освіти протягом 15 календарних днів після отримання, тому за планом усі підручники 1 вересня вже мають бути в школах. Наразі надруковано 68% підручників для 2-х класів, 100% — для 5-х, 25% — для 6-х і 4% — для 11-х класів. Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Загалом надрукують понад 12,3 мільйона примірники підручників для звичайних загальноосвітніх шкіл.
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