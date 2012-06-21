Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Маршрутом, який збагатить культурно-туристичну мозаїку Закарпаття й особливо зацікавить шанувальників образотворчого мистецтва, став «Шлях Закарпатського живопису». Його презентація дала зрозуміти, що край отримав ще одну вагому причину вважатися одним із центрів національного туризму.

Природні ландшафти, сакральні споруди, житла і побутові споруди, втілені на полотнах митців Закарпатської школи, й стали осередками нового маршруту. З цього приводу керівник «Культурної платформи Закарпаття» та куратор проєкту Євген Забарило заявив: «Представлені на «цифровій» мапі 459 пейзажів повинні розповісти історію закарпатського феномену в мистецтві і представити сучасні тенденції в туризмі».

Маршрут розроблений, показаний на цифровій мапі і відзначений реальними позначками. За кожною з них — історія конкретної місцевості або населеного пункту, в яких творили художники Закарпатської школи живопису. «Цифрова» мапа дозволить самостійно обирати маршрут, після чого наживо ознайомлюватися з унікальними природними середовищами. Розробники проєкту досягли ефекту віртуальної реальності (VR-контент) і за його допомогою можна відчути всю чарівність і унікальність Карпатських гір.

Путівником за маршрутом «Закарпатська школа живопису» стала монографія мистецтвознавця Михайла Сирохмана. У ній представлено 10 живописців, які втілюють основні досягнення цього мистецького напрямку. Вона відповідає на запитання, в чому полягає його значення для українського мистецтва, розповідає про місце, відвойоване закарпатськими митцями на світовій мапі живопису.

Бо, як відомо, саме край за Карпатами є втіленням європейської живописної традиції, яка полягала в формуванні мистецьких шкіл на базі регіональних досягнень у малярстві. І саме на Закарпатті 80 років тому постав український Барбізон. Він поєднав підходи в малярстві, якими жила тодішня Європа, з народними. Засновники закарпатської школи Адальберт Ерделі і Йосип Бокшай, отримавши високу освіту в Європі, у рідному краї створили першу художню школу. Маленький Ужгород став центром віянь і тенденцій, які зацікавлювали і столичний Київ, і Одесу, і Львів. Тут впроваджувався новий досвід, влаштовувалися пленери.

Проєкт було зініційовано громадською організацією «Культурна платформа Закарпаття» і підтримано Українським культурним фондом. Одним із його партнерів виступила Закарпатська обласна державна адміністрація. Перший заступник голови адміністрації Олег Коцюба зазначив, що проєкт є важливим кроком уперед у розвитку естетичного туризму, а робота в подібному до цього державно-приватному партнерстві продовжуватиметься: представники громадянського суспільства, фрілансери, отримуватимуть сприяння — організаційне, логістичне та фінансове.