Школярі Луганщини пройшли стрілецький вишкіл
ЗБОРИ. Майже 170 учнів шкіл Старобільського і Новопсковського районів позмагалися у стрільбі зі стрілецької зброї й вчилися надавати первинну медичну допомогу. Вони прослухали курс основ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, мінної безпеки під час навчально-польових зборів, які організували для них військові оперативно-тактичного угруповання «Північ». До участі у зборах долучились юнаки та дівчата, які цим заходом завершують вивчення предмета «Захист Вітчизни».
Як розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ» полковник Юрій Максимів, на полігоні військові організували для молоді місця для підготовки і практичного виконання вправ навчальних стрільб з автомата. За словами офіцера, під час збору з огляду на специфіку подій останніх років у регіоні основну увагу військовослужбовці зосередили на вихованні у школярів правил протимінної безпеки та поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
«Ми дуже вдячні особовому складу ОТУ «Північ» та офіцерам цивільно-військового співробітництва за допомогу в проведенні заходу. Він надзвичайно важливий для патріотичного виховання молоді й заохочення юнаків і дівчат будувати кар’єру у військових структурах держави», — зазначає викладач предмета «Захист Вітчизни» Старобільської гімназії Василь Коваль.
Найважливішим підсумком першого дня збору стали щирі захоплені відгуки юнаків і дівчат. А потім для всіх учасників зборів відбулася екскурсія до однієї з військових частин угруповання «Північ», під час якої військовослужбовці продемонстрували учням зразки військової техніки, що перебувають на озброєнні вітчизняного війська.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»